В Одессе открылась выставка сумского художника 30 июля во Всемирном клубе одесситов открылась выставка сумского художника Константина Аленинского «Урочище Бурлюк».

Проект состоит из двух направляющих. Одна - это труд Константина Аленинского как культурного и общественного деятеля. Как верно заметил исследователь творчества Давида Бурлюка, коллекционер, меценат, писатель, член президентского совета ВКО Евгений Деменок:»Тот, кто однажды заинтересовался Бурлюком, остается с ним на всю жизнь». Так и Константин, осознав, что ему интересно наследие Бурлюка, направил все свои силы на создание локации «Урочище Бурлюк» на месте хутора Семиротовщина, где родился украинский «Отец российского футуризма».

Аленинский раздобыл и представил в экспозиции ВКО единственную сохранившуюся по сей день карту хутора, наконечники хазарских копий, стрел и множество других артефактов, найденных на местности и оформленных теперь в футуристической манере. Также художник привез в Одессу и показал фотографии ландшафтов, вдохновивших его на создание серии живописных работ, являющихся еще одной составляющей проекта. Глядя на переосмысленные Константином Аленинским и репрезентованные на холсте виды местности, в очередной раз убеждаешься, какое колоссальное значение для исследования и осознания мотивов художника, его творческого пути имеет непосредственный контакт с местностью, где тот вырос.

Выставка продлится до 25 августа и станет первым камешком, заложенным в фундамент футуристического моста «Одесса - Урочище Бурлюк», пишет сайт ВКО.