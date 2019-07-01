На Сумщине проверят поставщиков тепловой энергии и горячей воды Об этом заявил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время совещания относительно предельных цен / тарифов на услуги теплоснабжения на отопительный сезон 2019-2020 года для населения.

В совещании принимали участие руководители территориальных подразделений юстиции, Госудитслужбы, Госпродпотребслужбы, Государственной фискальной службы, Антимонопольного комитета в Сумской области, прокуратуры и полиции.

Директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой сообщил участникам совещания, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 года № 560 «Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена установка на отопительный сезон 2019/2020 года предельных цен / тарифов на услуги по теплоснабжению для населения.

В частности, тарифы по снабжению тепловой энергии составляют:

- в случае оснащения приборами учета - 1400 гривен за 1 Гкал (с НДС);

- при отсутствии приборов учета - 35,21 гривны за 1 кв. метр (с НДС);

цены на поставку горячей воды:

- при наличии полотенцесушителей - 83,66 гривны за 1 куб. метр (с НДС);

при отсутствии полотенцесушителей -75,74 гривны за 1 куб. метр (с НДС).

«Необходимо обратить внимание, что сегодня со стороны органов местного самоуправления отсутствует позитивное движение, направленный на защиту прав населения Сумщины в части оплаты услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды в течение отопительного периода 2019-2020 годов, - подчеркнул Дмитрий Живицкий. - Поэтому облгосадминистрация занимает жесткую позицию в отношении неуклонного выполнения до 1 сентября 2019 года требований правительственных нормативно-правовых актов для обеспечения осуществления перерасчета цен / тарифов на услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды для населения».

Учитывая важность вопроса защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг в Сумской области и малого количества времени для реализации указанного постановления Кабмина, собравшимися были проработаны варианты совместного реагирования и определены приоритетные мероприятия в рамках полномочий и требований законодательства.

Также для эффективной реализации постановления Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 № 560 «Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» облгосадминистрацией будет создана соответствующая рабочая группа, сообщает сайт ОГА.