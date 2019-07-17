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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40774

В Сумах тушили пятую горбольницу

30 июля в г. Сумы состоялись тактико-специальные учения на базе Сумской городской клинической больницы № 5.

В медицинском учреждении в течение дня находится значительное количество людей - пациентов, врачей и персонала. А в семиэтажном корпусе, который и был выбран для тренировок, находится стационар с круглосуточным пребыванием людей. Поэтому ликвидация чрезвычайных происшествий на таких объектах требует четкой отработки действий всех служб.

По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электросети возник пожар в палате 1-го хирургического отделения на пятом этаже 1-го корпуса больницы. Дежурная медицинского учреждения срочно сообщила о пожаре в Службу спасения «101».

На тушение прибыли отделения дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей областного центра. Также для организации ликвидации пожара на верхних этажах была вовлечена автолестница группы специальной пожарной техники. На месте организовали оперативные участки, которые сосредоточили свои действия на спасении людей, ликвидации пожара и защите смежных помещений. Также на место учений прибыл наряд патрульной полиции для оцепления территории и обеспечения общественного порядка.

При проведении разведки в палате, где произошло возгорание, спасатели обнаружили условного пострадавшего, которого эвакуировали на улицу и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Укрощение возгорания проводилось как с улицы с помощью автолестницы, так и изнутри здания, при этом пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Совместными усилиями всех подразделений удалось локализовать возгорание, предотвратив переброску огня на смежные помещения и этажи, и ликвидировать пожар.

По завершении тренировок представители администрации объекта ознакомили присутствующих с оперативно-технической характеристикой здания, особенностями помещений и организацией противопожарной защиты.

Такие учения имеют крайне важное значение, поскольку позволяют пожарным, в условиях приближенных к реальным, отработать действия по ликвидации пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в местах с массовым пребыванием людей и проверить взаимодействие с представителями объектов, других привлеченных служб к ликвидации последствий чрезвычайных событий, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Горбольница № 5 ГСЧС Пожар Учения
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