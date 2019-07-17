На Сумщине полицейские задержали велосипедных воров

В полицию Конотопа поступило сообщение от 36-летнего местного жителя о том, что кто-то украл его велосипед. Как стало известно правоохранителям, мужчина ненадолго оставив его без присмотра возле одного из магазинов города. Чем и воспользовался злоумышленник.
Подобные кражи произошли и в городе Сумы. К работникам полиции обратились сразу двое местных жителей, которые также стали жертвами воров и остались без средства передвижения.
Аналогичным образом осталась без транспорта и 47-летняя жительница Великописаревского района, которая, будучи на автовокзале, отошла по делам, а свой двухколесник оставила без присмотра.
Правоохранители злоумышленников разоблачили и открыли отношении них уголовные производства по соответствующим частям ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. А всем заявителям вернули их утраченные велосипеды.
Чтобы не стать жертвой подобных преступников, работники полиции советуют гражданам: не оставляйте свое имущество без присмотра, особенно в общедоступных местах. Храните транспорт в надежно запертых помещениях, а на улице пользуйтесь специальным оборудованием для безопасного его хранения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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