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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48350

В Сумах водоканал жалуется на токсичные стоки

КП «Горводоканал» сообщает о том, что на очистные сооружения поступил токсикант.

На очистные сооружения из городской канализационной системы поступили стоки со значительным превышением концентраций загрязняющих веществ.

Службой лабораторного контроля было выявлено поступления сточных вод с превышением показателей азота аммонийного - 52 мг/дм 3 (норма - 20 мг/дм3), хлоридов - 113,4 мг/дм3 (норма - 79 мг/дм3), ХПК - 904 мг/дм3 (норма - 500 мг/дм3), фосфатов - 11,8 мг/дм3 (норма - 4,9 мг/дм3).

Такие сбросы со значительным превышением допустимых концентраций обычно осуществляют промышленные предприятия, работающие на территории города. Это приводит к нарушениям в работе очистных сооружений, в основу которой заложена традиционная технология очистки сточных вод с помощью микроорганизмов активного ила. Данная технология является наиболее приближенной к естественным условиям очистки. Однако ее эффективность в значительной степени зависит от сбалансированности состава сточных вод.

«Мы призываем наших потребителей ответственно относиться к опасным для экологии отходов своих предприятий, и при осуществлении хозяйственной деятельности руководствоваться правилами приема сточных вод, строить собственные локальные очистные сооружения, и обязательно сообщать об аварийных ситуациях на производстве», - прокомментировал ситуацию главный инженер Иосиф Тысивский.

По его словам, такие сбросы - это грубое нарушение правил приема сточных вод в систему городской канализации, которые приводят к гибели биомассы в аэротенках, снижение качества очистки, лишних затрат предприятия.

На данный момент работниками отобраны дополнительные лабораторные пробы на исследование сырого осадка в первичных отстойниках, осуществляется микроскопирование в аэротенках и принимаются все возможные меры для устранения последствий сброса сверхурочных загрязнений и восстановления нормального режима работы сооружений очистки.

Общество Загрязнение воды КП «Горводоканал» Очистные сооружения Стоки
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