У кого и почему сегодня в Сумах нет воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.
Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 11 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Харьковская, 3 (замена труб холодной воды в квартире), Чорновола, 5, ул. Котляревского, 2/2 (замена труб холодной воды в квартирах), ул. Ремесленная, 15 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), пер. Врача Зиновия Красовицкого, 2 (замена коренного крана холодной в квартире), ул. Рыбалко, 4, пер. Институтский, 7 (замена стояков холодной воды в квартире).
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