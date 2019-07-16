На Сумщине задержали харьковчанина, сбившего насмерть инвалида

Правоохранители разыскали водителя легковушки, который недавно в городе Змиеве Харьковской области насмерть сбил инвалида и скрылся с места аварии, сообщает портал 057.ua.
Как сообщается, мужчина скрывался от правосудия в Сумской области. Во время допросов он полностью признал свою вину.
В настоящее время мужчине объявлено подозрение в совершении преступления по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет тюремного заключения.
Автомобиль был изъят. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напоминаем, что 27 июля возле гериатрического центра города Змиева водитель легковушки Opel сбил инвалида и скрылся с места происшествия. Пострадавший вскоре скончался от полученных травм.
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