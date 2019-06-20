Исполнительная служба повторно выставила на продажу линию электропередач на «Сумское НПО»

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.
Высоковольтная линия электропередач ВЛ-330 кВт длиной 92,8 км, в состав которой входит 329 опор с вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячейки №5 и №6 ОРУ 330 ПС «Сумы-Северная», что находится на территории Сумской области.
ВЛ-330 находится по адресу: территория Липово-Долинского, Недригайловского, Лебединского и Сумского районов Сумской области.
Площадь земельных участков под опорами -13,95 тыс. кв. м.
Стартовая цена: 78,85 млн грн.
Дата проведения аукциона: 8 августа 2019 года.
Как сообщалось, указанный лот уже выставлялся на продажу в начале июля со стартовой ценой 92,77 млн грн.
На выставленное имущество наложен арест в рамках исполнительного производства №57084810.
Согласно судебному реестру, речь идет о взыскании долгов с ПАО «Сумское МНПО».
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