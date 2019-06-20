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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Исполнительная служба повторно выставила на продажу линию электропередач на «Сумское НПО»

Государственная исполнительная служба продает через OpenMarket (ГП «СЕТАМ») высоковольтную линию электропередач длиной 92,8 км, которая находится на территории Сумской области.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Высоковольтная линия электропередач ВЛ-330 кВт длиной 92,8 км, в состав которой входит 329 опор с вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячейки №5 и №6 ОРУ 330 ПС «Сумы-Северная», что находится на территории Сумской области.

ВЛ-330 находится по адресу: территория Липово-Долинского, Недригайловского, Лебединского и Сумского районов Сумской области.

Площадь земельных участков под опорами -13,95 тыс. кв. м.

Стартовая цена: 78,85 млн грн.

Дата проведения аукциона: 8 августа 2019 года.

Как сообщалось, указанный лот уже выставлялся на продажу в начале июля со стартовой ценой 92,77 млн грн.

На выставленное имущество наложен арест в рамках исполнительного производства №57084810.

Согласно судебному реестру, речь идет о взыскании долгов с ПАО «Сумское МНПО».

Экономика Исполнительная служба СМНПО
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