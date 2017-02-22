В Псле под Сумами нашли кость доисторического животного (видео) Окаменевшую кость доисторического животного нашел на дне реки Псел сумской дайвер Владимир Зайцев.

Вытащил ее из воды в 40 километрах от Сум - вблизи Могрицы, где занимался подводной охотой. Сейчас артефакт изучают местные биологи, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Педагог биологии Сумского центра эколого-натуралистического творчества Владислав Вертиль говорит, что это эпифиз - верхняя часть кости какого-то крупного животного. Относится к четвертичной системе, антропогенный период, что-то из мамонтовой фауны. Осталось установить, кому принадлежала киста. Возможно, мамонту.