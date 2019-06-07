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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48250

Сумская таможня не дает добро: конфискованную рыбу не отдают для военных на восток (видео)

Конфискованную три недели назад на границе вяленую рыбу и икру волонтеры хотели бы забрать на передовую для военных.

Пограничники 12 июля задержали мужчину, который вне пункта пропуска в с. Поповка Великописаревского района перенес 24 коробки вяленой рыбы и икры с территории России, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Конфискованное рыба, если она неядовитая, безвредна, может пригодиться, то есть быть провизией для Вооруженных сил, добровольческих формирований, для ребят, которые нас защищают», - рассказывает представитель ОО «Участников АТО «Гранит» Александр Попов.

Сейчас конфискованная вяленая рыба и икра находится на складе сумской таможни. Об этом нам рассказала ее пресс-секретарь Анна Андронова. Показать, как хранят товар, в таможне отказались.

«Сейчас рыба и икра хранится на складе Сумской таможни ГФС, проводится оценка экспертами и материалы дела готовятся к судебному разбирательству», - сообщила Анна Андронова.

По словам же заместителя начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Крючкова, отдать волонтерам рыбу и икру нельзя, потому что отсутствует информация о производителе, поставщике и условия производства, что нарушает закон Украины.

«У нас нет информации о происхождении рыбы, в каких условиях она производилась, транспортировалась, хранилась этот промежуток времени, поэтому гарантировать качество этой продукции невозможно. Даже после проведения лабораторных исследований, нельзя быть уверенными на 100% в том, что эта продукция будет полностью безопасна», - пояснил Виталий Крючков.

Напомним: два года назад на таможне хранились конфискованные на границе орехи, которые хотели передать в детдома, школі и т.п., но, оказалось, что их… съели мыши.

Право Конфискат Таможня
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