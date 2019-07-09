На Сумщине планируют провести турнир по шашкам и шахматам памяти Анатолия Ричкаля Об этом глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал соответствующее распоряжение.

В нем отмечается, что турнир основан ради пропаганды здорового образа жизни, объединения спортивного духа среди депутатов Сумщины всех уровней и памяти первого заместителя главы Сумского областного совета седьмого созыва Анатолия Ричкаля.

Он всегда призывал коллег к здоровому образу жизни, привлекал депутатов к занятиям физической культурой и спортом, принимал активное участие и возглавлял областную команду во Всеукраинской спартакиаде среди депутатов.

Планируется, что турнир по шахматам и шашкам будет проводиться ежегодно в первой декаде ноября - накануне дня рождения Анатолия Ричкаля, который он отмечал 11 ноября. Дату, время и место проведения соревнований будет определять организационный комитет турнира.

Напомним, что в прошлом году сборная команда Сумщины под руководством первого заместителя председателя Сумского областного совета Анатолия Ричкаля получила II общекомандное место в VII Всеукраинской спартакиаде среди депутатов всех уровней. Тогда Анатолий Яковлевич говорил, что депутаты, которых из области было 23? стали единственной командой, нацеленной на победу. Каждый хотел представить на достойном уровне свое село, район, область. Это и дало такой высокий результат. «Я благодарен всем за поддержку, а игрокам - за мастерство, боевой спортивный дух, консолидацию и полную отдачу. Мы показали всей Украине, что Сумщина по-настоящему спортивная область», - говорил Анатолий Ричкаль.

К сожалению, в этом году сборная команда Сумской области боролась за победу на Всеукраинской спартакиаде уже без Анатолия Ричкаля. Впрочем, спортсмены объединились и снова заняли почетное второе место. Они отметили, что свою победу посвятили многолетнему идейному вдохновителю спартакиады - Анатолий Яковлевич, пишет сайт облсовета.