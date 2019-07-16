В больнице скончалась 78-летня сумчанка, которую сбили на пешеходном переходе

Напомним: 31 июля в Сумах на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Героев Крут 83-летний водитель на автомобиле ИЖ допустил наезд на 78-летнюю женщину. Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом живота и травматическом шоком 2 степени доставили в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы. Однако она не выжила. Автомобиль направлен на штрафплощадку, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
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