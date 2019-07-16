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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04671

В больнице скончалась 78-летня сумчанка, которую сбили на пешеходном переходе

Сегодня, 1 августа, в 0.20 в Сумской областной клинической больнице от полученных травм скончалась сумчанка, попавшая в ДТП 31 июля на ул. Героев Крут.

Фото Дмитрия Майданюка

Напомним: 31 июля в Сумах на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Героев Крут 83-летний водитель на автомобиле ИЖ допустил наезд на 78-летнюю женщину. Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом живота и травматическом шоком 2 степени доставили в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы. Однако она не выжила. Автомобиль направлен на штрафплощадку, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть» Уголовного кодекса Украины назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Право Смертельное ДТП
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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