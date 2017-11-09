На Сумщині відкривається сезон полювання на пернату дичину

Любителям полювання з північних – Шосткинського та Середино-Будського районів – необхідно буде почекати до наступної суботи. Бо у мисливських угіддях однойменних лісгоспів полювати можна буде з 10 серпня.

Триватиме сезон до 28 жовтня включно, перший же постріл можна буде зробити у день відкриття вже о 18 годині.

Щоб не потрапити з категорії мисливців до категорії браконьєрів, варто пригадати деякі тонкощі:

*Полювати дозволено по середах, суботах і неділях, в четвер можуть виходити на полювання виключно власники лягавих собак.

*Денна норма відстрілу дичини для кожного мисливця становить: 5 качок, 6 лисок, 10 куликів, 10 голубів, 15 перепілок, 2 норців.

*!Не можна стріляти з човна стоячи. Постріл можна зробити тільки з положення сидячи. При цьому в човні має перебувати не більше двох осіб і сидіти вони повинні спиною один до одного.

*!!Заборонено добувати водяних курочок, і пастушків, оскільки ці птахи занесені до Червоної книги України.

*!!!Категорично забороняється полювати на неприбраних полях, де ростуть кукурудза і соняшник, полювання на дичину, яка знаходиться на поверхні води, стрілянина в заростях.

*При переїзді на інше місце полювання вогнепальна зброя повинна розряджатися і зачохлюватися.

*Не варто забувати, що полювати на пернату дичину дозволяється тільки в світлий час доби. Не пізніше, ніж за годину до заходу сонця, і не раніше, ніж за годину до його сходу.

*Вирушаючи на полювання, незабудьте і про відповідні документи. Під час полювання мисливець зобов’язаний мати при собі державне посвідчення мисливця, контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання, дозвіл на відстріл тварин (відстрільна картка) та дозвіл на носіння і зберігання зброї, за наявності мисливської собаки − паспорт на мисливську собаку. При придбанні відстрільної картки мисливців ознайомлять із заборонами на полювання, які діють у певних мисливських угіддях, а саме: з розташуванням відтворювальних ділянок, об’єктів природно-заповідного фонду, місцями відпочинку людей, проведенні господарських робіт тощо.

Вартість сезонної та разової відстрільних карток визначається користувачем мисливських угідь. Ті, хто придбав картку, в обов’язковому порядку перед початком полювання повинні зареєструватися у єгеря обходу.

Звертаємо особливу увагу мисливців області на суворе дотримання заборон щодо ведення полювань. До порушників застосовуватимуться відповідні міри впливу, визначені чинним законодавством України.

Попереджаємо, що впродовж сезону полювання в мисливських угіддях діятимуть рейдові бригади по здійсненню контролю за дотриманням мисливцями правил полювання.

Варто відзначити, що в нинішньому році значно збільшилися суми збитків за незаконне полювання. Наприклад, видобуток лебедя обійдеться браконьєрові в 4000 грн. за одну голову, гусака і фазана – в 2 тис. грн. За качку, перепела та голуба доведеться викласти по 1 тис. грн. В додаток штрафи за порушення правил, розмір яких коливається від 102 грн. до 1 020 грн, йдеться у повідомленні.