Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02196

На Сумщині відкривається сезон полювання на пернату дичину

У суботу, 3 серпня, у мисливських угіддях підвідомчих підприємств Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства можна буде полювати на пернату дичину, повідомляє прес-служба відомства.

Любителям полювання з північних – Шосткинського та Середино-Будського районів – необхідно буде почекати до наступної суботи. Бо у мисливських угіддях однойменних лісгоспів полювати можна буде з 10 серпня.

Триватиме сезон до 28 жовтня включно, перший же постріл можна буде зробити у день відкриття вже о 18 годині.

Щоб не потрапити з категорії мисливців до категорії браконьєрів, варто пригадати деякі тонкощі:

*Полювати дозволено по середах, суботах і неділях, в четвер можуть виходити на полювання виключно власники лягавих собак.

*Денна норма відстрілу дичини для кожного мисливця становить: 5 качок, 6 лисок, 10 куликів, 10 голубів, 15 перепілок, 2 норців.

*!Не можна стріляти з човна стоячи. Постріл можна зробити тільки з положення сидячи. При цьому в човні має перебувати не більше двох осіб і сидіти вони повинні спиною один до одного.

*!!Заборонено добувати водяних курочок, і пастушків, оскільки ці птахи занесені до Червоної книги України.

*!!!Категорично забороняється полювати на неприбраних полях, де ростуть кукурудза і соняшник, полювання на дичину, яка знаходиться на поверхні води, стрілянина в заростях.

*При переїзді на інше місце полювання вогнепальна зброя повинна розряджатися і зачохлюватися.

*Не варто забувати, що полювати на пернату дичину дозволяється тільки в світлий час доби. Не пізніше, ніж за годину до заходу сонця, і не раніше, ніж за годину до його сходу.

*Вирушаючи на полювання, незабудьте і про відповідні документи. Під час полювання мисливець зобов’язаний мати при собі державне посвідчення мисливця, контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання, дозвіл на відстріл тварин (відстрільна картка) та дозвіл на носіння і зберігання зброї, за наявності мисливської собаки − паспорт на мисливську собаку. При придбанні відстрільної картки мисливців ознайомлять із заборонами на полювання, які діють у певних мисливських угіддях, а саме: з розташуванням відтворювальних ділянок, об’єктів природно-заповідного фонду, місцями відпочинку людей, проведенні господарських робіт тощо.

Вартість сезонної та разової відстрільних карток визначається користувачем мисливських угідь. Ті, хто придбав картку, в обов’язковому порядку перед початком полювання повинні зареєструватися у єгеря обходу.

Звертаємо особливу увагу мисливців області на суворе дотримання заборон щодо ведення полювань. До порушників застосовуватимуться відповідні міри впливу, визначені чинним законодавством України.

Попереджаємо, що впродовж сезону полювання в мисливських угіддях діятимуть рейдові бригади по здійсненню контролю за дотриманням мисливцями правил полювання.

Варто відзначити, що в нинішньому році значно збільшилися суми збитків за незаконне полювання. Наприклад, видобуток лебедя обійдеться браконьєрові в 4000 грн. за одну голову, гусака і фазана – в 2 тис. грн. За качку, перепела та голуба доведеться викласти по 1 тис. грн. В додаток штрафи за порушення правил, розмір яких коливається від 102 грн. до 1 020 грн, йдеться у повідомленні.

Общество Охота
view counter

По тематике

На Сумщине застрелили охотника
06.01.2019 13:47

На Сумщине застрелили охотника

Полиция Сумщины выясняет причины и обстоятельства гибели охотника...

29.01.2018 17:33

Убийство чиновника на охоте: подозреваемый прошел проверку полиграфом

Предприниматель Сергей Коваленко, подозреваемый в убийстве во время охоты заместителя председателя Лебединской РГА на Сумщине Ивана Легкого, прошел проверку на...

29.01.2018 14:17

Убийство сумского чиновника на охоте: полиция опросила свидетелей

Полиция опросила всех свидетелей убийства заместителя главы Лебединского районной государственной администрации....

29.01.2018 08:34

Стали известны скандальные подробности гибели чиновника на охоте под Сумами

В смертельной охоте, во время которой погиб заместитель председателя Лебединской райгосадминистрации Иван Легкой, принимали участие 9 человек, а подозреваемым в...

09.11.2017 13:51

Охотничьи угодья Сумщины патрулируют рейдовые бригады

Рейдовые бригады, которые действуют на базе каждого предприятия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, активизировали свою работу....

view counter
view counter

Статьи

Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде
Вчера 15:05
В перерыве между выборами сумчанам повысили тарифы
31.07.2019 16:26
5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ®
31.07.2019 13:15
Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»
26.07.2019 08:05
Кого выбрала Сумщина: итоги
24.07.2019 15:47
Втратили роботу? Не розчаровуйтесь! Прямуйте до служби занятості
24.07.2019 13:28
Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
24.07.2019 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
23.07.2019 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.