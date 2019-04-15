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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49255

Сумская дзюдоистка взяла бронзу на кубке Украины

31 июля в Луцке проходил кубок Украины по дзюдо.

16-летняя сумская дзюдоистка Маргарита Выпирайло в весовой категории до 48 кг завоевала бронзовую награду. Тем самым она выполнила норматив мастера спорта Украины. Это была единственная награда сумской сборной, которая позволила занять 13-ое место из 18-ти команд. Лидеры – Киев, Харьковщина и Киевщина.

Кроме того, с медалями наши студенты: киевлянин Геворг Манукян (СумГУ) – «золото» в весовой категории до 81 кг, Мария Скора (Глуховский НПУ) – «золото» (57 кг).

Уроженка Ромен Анна Шостак, выступающая за Днепропетровщину, стала пятой (52 кг).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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