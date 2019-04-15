Сумская дзюдоистка взяла бронзу на кубке Украины 31 июля в Луцке проходил кубок Украины по дзюдо.

16-летняя сумская дзюдоистка Маргарита Выпирайло в весовой категории до 48 кг завоевала бронзовую награду. Тем самым она выполнила норматив мастера спорта Украины. Это была единственная награда сумской сборной, которая позволила занять 13-ое место из 18-ти команд. Лидеры – Киев, Харьковщина и Киевщина.

Кроме того, с медалями наши студенты: киевлянин Геворг Манукян (СумГУ) – «золото» в весовой категории до 81 кг, Мария Скора (Глуховский НПУ) – «золото» (57 кг).

Уроженка Ромен Анна Шостак, выступающая за Днепропетровщину, стала пятой (52 кг).