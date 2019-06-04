Сумской боксер взял медаль в акватлоне

На выбор участникам были разные дистанции: как триатлона (плавание, велосипед и бег), так и его разновидности – дуатлон (велосипед и бег), аквабайк (плавание и велосипед) и акватлон (плавание и бег). В последнем поучаствовал и сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк.
На дистанции 400 м в открытом океане и 3 мили бега наш земляк показал результат 31 минута 14 секунд. Это было шестое место в общем зачете, третье среди мужчин и первое в его возрастной группе.
Он поделился своими впечатлениями в Инстаграме:
«Плавание на открытой воде, с большими волнами и группой людей, когда кто-то задевает тебя по ноге, руке, спине и сбивает тебе темп - это трудно. Для меня это был первый опыт плавания в океане, и это тотально отличается от тренировок в бассейне.
После такого напряженного заплыва, я немного задержался в транзитной зоне 1:22 мин (рассчитывал на время меньше минуты), но был счастлив перейти на бег, потому что бег более привычен для меня. На трассе в беге обогнал много людей и финишировал спуртом!
Следующую гонку планирую в августе или сентябре. Думаю, что попробую себя в триатлоне!
Ставьте перед собой высокие цели и наслаждайтесь дорогой к из достижению! Жизнь без вызовов слишком скучна!».
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