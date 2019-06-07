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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25522

На Сумщине будут судить прораба, который присвоил почти полмиллиона гривен на ремонте моста

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении прораба ООО, который, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно завладел бюджетными средствами.

В ходе следствия, проведенного следователями Тростянецкого отделения полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области, установлено, что в апреле 2017 года между Службой автомобильных дорог в Сумской области и ООО заключен договор на выполнение работ по текущему среднему ремонту мостового перехода автомобильной дороги общего пользования государственного значение Тростянец – Ницаха - Солдатское.

Приказом директора общества обвиняемый был назначен прорабом по проверке выполнения работ. Соответственно именно прораб после завершения работ составил и подписал официальные документы, в которых внес заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ и используемых материалах. В частности, о подготовке территории строительства, а именно обрезание и прореживание крон деревьев, которые фактически не выполнялись.

«На основании поддельных актов выполненных работ на счет общества заказчик перечислил 3 млн 293 тыс. грн. Хотя в соответствии с проведенной комплексной судебной дорожно-технической, комиссионного строительно-технической и экономической экспертиз фактическая стоимость выполненных ООО работ составляет 2 млн 820 тыс. грн. Поэтому во время ремонта мостового перехода присвоено почти 500 тыс. грн», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Справка: ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Присвоение средств Ремонт моста
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