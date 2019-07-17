В пятницу в Сумах общественный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков движения

Связано это с проведением текущего ремонта на проезжей части вдоль Покровского площади (в районе «МакДональдса»).
Изменения в движении городского пассажирского транспорта будут проходить с 8:00 до 14:00 - в то время, пока будут вестись ремонтные работы.
2 августа в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия на ул. Ильинской на участке ул. Садовая -...
Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты рассматривали проект решения «Об обустройстве остановок общественного транспорта графиками движения»....
Начат текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения О191511 (Т-19-09) «Низы - Верхняя Сыворотка» (отдельными участками)....
В субботу, 27 июля с 9:00 до 18:00 коммунальный транспорт будет курсировать с отклонениями от графиков движения....
Сегодня, 26 июля, в Сумах движение транспорта по ул. Горького перекроют с 10.00....