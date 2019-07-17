В пятницу в Сумах общественный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков движения Завтра, 2 августа, городской пассажирский транспорт, маршрут которого пролегает через Покровскую площадь, будет курсировать с отклонениями от графиков движения.

Связано это с проведением текущего ремонта на проезжей части вдоль Покровского площади (в районе «МакДональдса»). Изменения в движении городского пассажирского транспорта будут проходить с 8:00 до 14:00 - в то время, пока будут вестись ремонтные работы.