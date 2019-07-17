Барановка осталась без воды

Из-за порыва водопровода диаметром 100 мм в пер. Севастопольский, 10 сегодня, 1 августа, в 12:00 прекращено водоснабжение урочища Барановка.
После завершения работ по устранению аварии подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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