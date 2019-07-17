На Сумщине пограничники задержали грузина, который пытался незаконно попасть в Россию 31 июля в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда в ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Грабовское, в нескольких метрах от госграницы обнаружил и задержал гражданина Грузии. Мужчина в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.

Правоохранители выяснили, что иностранец прибыл в Украину накануне через авиационный пункт пропуска. Зная, что ему российскими пограничниками вынесено решение о запрете въезда на территорию РФ, он решил попасть в Россию именно таким образом.

Сейчас нарушитель задержан до трех суток для установления всех обстоятельств приостановленного правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. После рассмотрения дела в суде относительно 54-летнего гражданина Грузии будет принято решение о принудительном возвращении его в страну происхождения, а также о запрете въезда на территорию Украины сроком на три года, сообщает Сумской погранотряд.