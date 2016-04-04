На Сумщине переназначили представителя Нацсовета по телерадиовещанию

Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета. На конкурс на должности представителей Национального совета в этих регионах подавалось по одной кандидатуре. «Все они показали высокие результаты на трех конкурсных этапах», – сообщил председатель конкурсной комиссии Национального совета Сергей Савельев.
По Сумской области члены Национального совета проголосовали за Ларису Якубенко, которая и прежде была на этой должности.
Члены регуляторного органа дали положительную оценку ее работе на должности в предыдущий срок.
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» представитель Национального совета в области назначается на должность на конкурсной основе сроком на четыре года.
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