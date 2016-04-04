Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53351

На Сумщине переназначили представителя Нацсовета по телерадиовещанию

1 августа на заседании Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания были назначены представители регуляторного органа в трех областях Украины – Житомирской, Сумской и Хмельницкой.

Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета. На конкурс на должности представителей Национального совета в этих регионах подавалось по одной кандидатуре. «Все они показали высокие результаты на трех конкурсных этапах», – сообщил председатель конкурсной комиссии Национального совета Сергей Савельев.

По Сумской области члены Национального совета проголосовали за Ларису Якубенко, которая и прежде была на этой должности.

Члены регуляторного органа дали положительную оценку ее работе на должности в предыдущий срок.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» представитель Национального совета в области назначается на должность на конкурсной основе сроком на четыре года.

Общество Лариса Якубенко Нацсовет
view counter

По тематике

Сумской чиновник получил грамоту от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
13.02.2018 09:55

Сумской чиновник получил грамоту от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий награжден Почетной грамотой Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания....

30.08.2017 16:38

В Шостке из-за кабельных воров замолчала «Слобода-ФМ»

Об отсутствии вещания на севере области сообщил главный инженер Сумского филиала ОАО «НСТУ» Владимир Оверченко, пишет представитель Нацрады по вопросам...

17.02.2017 16:09

Нацсовет оштрафовал телепровайдера с Сумщины

Регулятор оштрафовал регионального провайдера программной услуги....

18.04.2016 09:30

На Сумщне стало меньше еще на одного проводового вещателя

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об аннулировании лицензии на проводное вещание «Редакции районной радиостудии «Липоводолинский...

04.04.2016 09:40

На Сумщине расширяется ФМ-вещание

Новую частоты 88,9 МГц в г. Ахтырка по решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания получила национальная сеть...

Новости

В Псле в Сумах купаться опасно
29.07.2019 13:38
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину
Сегодня 15:19
Судью хозяйственного суда Сумской области отстранили в связи с привлечением к уголовной ответственности
Сегодня 14:56
Сумская таможня не дает добро: конфискованную рыбу не отдают для военных на восток (видео)
Сегодня 14:48
В Сумской мэрии считают, что улицы города убираются нормально
Сегодня 14:36
В Сумах Роменская снова останется без коммунального транспорта
Сегодня 14:08
Сумские коммунальщики не доделали недовелодорожку на Прокофьева
Сегодня 14:01
Под Тростянцом планируют создать мощный туристический кластер
Сегодня 13:44
Исполнительная служба повторно выставила на продажу линию электропередач на «Сумское НПО»
Сегодня 13:29
Шахматный композитор с Сумщины одержал очередную победу на кубке мира
Сегодня 13:06
На Сумщине переназначили представителя Нацсовета по телерадиовещанию
Сегодня 12:53
На Сумщине пограничники задержали грузина, который пытался незаконно попасть в Россию
Сегодня 12:47
view counter
view counter

Статьи

Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде
Сегодня 15:05
В перерыве между выборами сумчанам повысили тарифы
Вчера 16:26
5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ®
Вчера 13:15
Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»
26.07.2019 08:05
Кого выбрала Сумщина: итоги
24.07.2019 15:47
Втратили роботу? Не розчаровуйтесь! Прямуйте до служби занятості
24.07.2019 13:28
Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
24.07.2019 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
23.07.2019 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Падение американской империи» Дени Аркан (Канада, США, 2019)
«Падение американской империи» Дени Аркан (Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 16:10 18:30
«Красавчик со стажем» Оливье Барру (Франция, 2019)
«Красавчик со стажем» Оливье Барру (Франция, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
10:20—50 грн. 12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.