Шахматный композитор с Сумщины одержал очередную победу на кубке мира

Житель села Грузское Кролевецкого района снова прославил шахматную Сумщину и Федерацию шахмат Сумской области с отличным результатом и большим достижением на мировой арене.
Николай Колесник - заслуженный работник шахматного спорта Сумской области, мастер спорта международного уровня, призер (2-е место в командном и 2-е место в личном зачете), на первенстве мира в 2016-2017 годах.
В шахматы научился играть в семилетнем возрасте и сразу же увлекся развязыванием шахматных композиций. Составлять задачи начал в 2000 году по совету украинского композитора Владимира Арчакова. Сторонник коллективного творчества. Активно работает в жанре кооперативного мата. Напечатал более 800 композиций, из которых 460 получили награды, в том числе 260 призов (103 - первых). В альбомы Украины отобрано 235 задач, в альбомы ФИДЕ - 51 задача. За успехи в композиции награжден почетным знаком «Гордость шахматного спорта Сумской области и Украины».
25-28 июля в Сумах провели турнир, посвященный Международному дню шахмат и Дню шахмат Украины....
26-28 июля в Сумах пройдет открытый чемпионат, посвященный Всемирному дню шахмат....
13-14 июля в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат и Дню шахмат в Украине, который отмечается...
26-28 июля в Сумах пройдет открытый чемпионат, посвященный Всемирному дню шахмат....
2-7 июля в г.Сумы на базе Сумского строительного колледжа проходил четвертый чемпионат Украины по интеллектуальным видам спорта (шахматы и шашки...