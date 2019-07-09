Шахматный композитор с Сумщины одержал очередную победу на кубке мира Николай Колесник одержал победу на VII Кубка мира по составлению шахматных задач (в номинации кооперативного мата).

Житель села Грузское Кролевецкого района снова прославил шахматную Сумщину и Федерацию шахмат Сумской области с отличным результатом и большим достижением на мировой арене.

Справка

Николай Колесник - заслуженный работник шахматного спорта Сумской области, мастер спорта международного уровня, призер (2-е место в командном и 2-е место в личном зачете), на первенстве мира в 2016-2017 годах.

В шахматы научился играть в семилетнем возрасте и сразу же увлекся развязыванием шахматных композиций. Составлять задачи начал в 2000 году по совету украинского композитора Владимира Арчакова. Сторонник коллективного творчества. Активно работает в жанре кооперативного мата. Напечатал более 800 композиций, из которых 460 получили награды, в том числе 260 призов (103 - первых). В альбомы Украины отобрано 235 задач, в альбомы ФИДЕ - 51 задача. За успехи в композиции награжден почетным знаком «Гордость шахматного спорта Сумской области и Украины».