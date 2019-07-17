Под Тростянцом планируют создать мощный туристический кластер

Презентация проекта состоится 12 августа на международной конференции, посвященной «Битве на Ворскле 1399», который пройдет в Тростянце, пишет Тростянец.инфо.
В случаях, когда граждане не имеют средств для расчета с собственными детьми, одним из кардинальных вариантов решения этой проблемы является...
9-11 серпня у Тростянці відбудеться традиційний музичний фестиваль «СХІД РОК»....
С 24 по 27 июля железнодорожный переезд у Смородино будет закрыт....
Сегодня, 21 июля, в Тростянце завершились соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....
19 июля в Тростянце стартовали соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....