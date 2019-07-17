Под Тростянцом планируют создать мощный туристический кластер Мэр Тростянца Юрий Бова сообщил, что городской совет проработала эскизный проект будущего музейно-культурного комплекса, который будет вместо полуразрушенного клуба в селе Боголюбово (Заречное) Тростянецкой ОТГ.

Презентация проекта состоится 12 августа на международной конференции, посвященной «Битве на Ворскле 1399», который пройдет в Тростянце, пишет Тростянец.инфо.