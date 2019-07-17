В Сумах Роменская снова останется без коммунального транспорта

2 августа в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия на ул. Ильинской на участке ул. Садовая - ул. Галицкого, общественный транспорт с 14:00 до 20:00 будет курсировать по измененным схемам маршрутов.
Троллейбусы № 1, 2, 5 будут следовать по сокращенному маршруту до остановки «Центральный рынок»;
Автобусы № 63, 65, 67 от центра по ул. Ильинская - ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Д. Галицкого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования;
№ 64 - по маршруту до центра - ул. Чорновола - ул. Ильинская - ул. Д. Галицкого - ул. Первомайская - ул. Я. Мудрого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования.
Маршрутки также будут объезжать указанный участок через ул. Первомайскую.
Движение коммунального транспорта по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения графиков движения.
Начат текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения О191511 (Т-19-09) «Низы - Верхняя Сыворотка» (отдельными участками)....
В субботу, 27 июля с 9:00 до 18:00 коммунальный транспорт будет курсировать с отклонениями от графиков движения....
Сегодня, 26 июля, в Сумах движение транспорта по ул. Горького перекроют с 10.00....
Сегодня, 26 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить ремонтные работы....
Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс»....