В Сумах Роменская снова останется без коммунального транспорта 2 августа в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия на ул. Ильинской на участке ул. Садовая - ул. Галицкого, общественный транспорт с 14:00 до 20:00 будет курсировать по измененным схемам маршрутов.

2 августа в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия на ул. Ильинской на участке ул. Садовая - ул. Галицкого, общественный транспорт с 14:00 до 20:00 будет курсировать по измененным схемам маршрутов.

Троллейбусы № 1, 2, 5 будут следовать по сокращенному маршруту до остановки «Центральный рынок»;

Автобусы № 63, 65, 67 от центра по ул. Ильинская - ул. Я. Мудрого - ул. Первомайская - ул. Д. Галицкого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования;

№ 64 - по маршруту до центра - ул. Чорновола - ул. Ильинская - ул. Д. Галицкого - ул. Первомайская - ул. Я. Мудрого - ул. Ильинская - далее по маршруту следования.

Маршрутки также будут объезжать указанный участок через ул. Первомайскую.

Движение коммунального транспорта по измененным маршрутам будет происходить без соблюдения графиков движения.