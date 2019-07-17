В Сумской мэрии считают, что улицы города убираются нормально Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Уборка мусора на улицах Сум».

«Обязать «Дорремстрой» убрать после себя мусор, которым они зимой посыпали дороги. Вся пыль летит людям в лицо, мы дышим этой пылью! Нужно не просто убрать, а ещё и мыть улицы. И для этого не нужно закупать никакой техники. У нас и так есть поливочные машины. Хотя бы раз в неделю промывать улицы Сум.

Также обязать все организации, жэки, ОСМД, убирать регулярно прилегающую за ними территорию. В случае не уборки предприятием своей территории- штрафовать минимум от 10000 грн! Тогда люди начнут что-то делать. Город очень грязный стал! И для этого не нужно дорогая техника! Лопаты, веники и совки доступны каждому и почти у каждого есть!», - писала автор петиции Мирошниченко Алла Ивановна.

Ответ на электронную петицию:

«Из электронной петиции следует, что жители хотят обязать КП «Дорремстрой», жилищно-эксплуатационные организации и ОСМД осуществлять регулярную уборку закрепленной за ними территории.

Информируем, что КП «Дорремстрой» Сумского городского совета в пределах финансирования, предусмотренного на содержание улично-дорожной сети в соответствии с утвержденным перечнем улиц, проезжая часть которых подлежит летнему содержанию, выполняются работы по уборке проезжей части улиц.

О работе жилищно-эксплуатационных организаций отмечаем, что работы по уборке от мусора придомовых территорий многоквартирных жилых домов города предприятия - поставщики услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий выполняют в пределах средств, начисленных жителям домов по статье «Уборка придомовой территории».

В данную услугу включаются работы по уборке тротуаров и дворовых проездов, которые находят у жилого дома. Указанная услуга по жилым домам города должна соответствовать периодичности и графика ее предоставления.

Специалистами департамента инфраструктуры города проводится постоянный мониторинг санитарного состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов города.

В случае выявления мусора на прилегающих территориях департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета предоставляются предписания жилищным предприятиям, обслуживающим данные территории.

Дополнительно сообщаем, что в августе текущего года департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета планируется провести совещание с председателями ОСМД, на которой будет проработан вопрос содержания в надлежащем санитарном состоянии прилегающих к ним территорий».