Судью хозяйственного суда Сумской области отстранили в связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия отстранила судью Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Отмечается, что 26 июля 2019 года в Совет поступило ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Холодницкого Н. И. о временном отстранении судьи хозяйственного суда Сумской области Коваленко А. В. от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), частью второй статьи 15 (покушение на совершение преступления) и частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины, до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства.

В ходатайстве приводятся обстоятельства и факты, установленные в ходе досудебного расследования, которые обосновывают виновность судьи в совершении уголовных преступлений.

Главным аргументом ходатайство прокурора является то, что наличие уголовного производства в суде по обвинению судьи Коваленко А. В. в совершении коррупционного преступления может поставить под сомнение беспристрастность этого судьи при осуществлении правосудия и повредить авторитету судебной власти и доверии к ней общества.

Высший совет правосудия принял решение ходатайство удовлетворить, временно отстранить судью Хозяйственного суда Сумской области Коваленко А. В. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.