Жителів Сумщини запрошують взяти участь у фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки» З 1 по 30 вересня триватиме щорічний Міжнародний конкурс фотографій об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки», що визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі/

Мета проекту – зібрати світлини всіх пам’яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Цього року конкурс проходить у 30 країнах.

Українська частина проводиться увосьме і до участі запрошуються всі охочі – і любителі, і професіонали. Конкурсний список складається із понад 87 тисяч пам’яток історико-культурної спадщини усіх регіонів України, в тому числі Криму. За 7 років конкурсу було завантажено понад 250 тисяч вільних фотографій.

Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися у Вікісховищі – одному із сестринських проектів Вікіпедії, сфотографувати пам’ятку (пам’ятки) з конкурсних списків та завантажити ці фотографії до Вікісховища з 1 вересня до 30 вересня. Фотографії можуть бути зроблені будь-коли: як під час конкурсу, так і до нього, головне, щоб учасники подавали на конкурс лише власні роботи. Також можна вантажити матеріали, де зображені пам’ятки.

Призовий фонд буде розподілено між авторами найкращих фотографій конкурсу в цілому, авторами найкращих фото з кожної області, учасниками, які сфотографували найбільшу кількість пам’яток, та переможцями спецномінацій. Окремо відзначатимуться автори, що вперше беруть участь у конкурсі.

Детальніше про конкурс можна дізнатися на сайті: wikilovesmonuments.org.ua.

З пропозиціями щодо співпраці та питаннями варто звертатися до організаційного комітету конкурсу: wlm@wikimedia.org.ua.