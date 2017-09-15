Жителів Сумщини запрошують взяти участь у фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки»

Мета проекту – зібрати світлини всіх пам’яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Цього року конкурс проходить у 30 країнах.
Українська частина проводиться увосьме і до участі запрошуються всі охочі – і любителі, і професіонали. Конкурсний список складається із понад 87 тисяч пам’яток історико-культурної спадщини усіх регіонів України, в тому числі Криму. За 7 років конкурсу було завантажено понад 250 тисяч вільних фотографій.
Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися у Вікісховищі – одному із сестринських проектів Вікіпедії, сфотографувати пам’ятку (пам’ятки) з конкурсних списків та завантажити ці фотографії до Вікісховища з 1 вересня до 30 вересня. Фотографії можуть бути зроблені будь-коли: як під час конкурсу, так і до нього, головне, щоб учасники подавали на конкурс лише власні роботи. Також можна вантажити матеріали, де зображені пам’ятки.
Призовий фонд буде розподілено між авторами найкращих фотографій конкурсу в цілому, авторами найкращих фото з кожної області, учасниками, які сфотографували найбільшу кількість пам’яток, та переможцями спецномінацій. Окремо відзначатимуться автори, що вперше беруть участь у конкурсі.
Детальніше про конкурс можна дізнатися на сайті: wikilovesmonuments.org.ua.
З пропозиціями щодо співпраці та питаннями варто звертатися до організаційного комітету конкурсу: wlm@wikimedia.org.ua.
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