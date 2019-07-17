Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину

О без вести пропавшей 49-летней женщине в полицию сообщила ее мать. Она рассказала, что 10 июля дочь ушла из дома и не вернулась. На розыск женщины ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины.
На вид разыскиваемой 45 лет, рост 165 см, полного телосложения. Имеет темные волосы длиной ниже плеч и светлые глаза.
Была одета в черное с белым горохом платье с красными маками по низу. Обута в черные туфли-балетки. С собой имела розовую сумку.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Гневашева Татьяны Аркадьевны, просьба сообщить в Шосткинского отдела полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 099-266-00-69, 050-327-91-48 (дежурная часть), «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
27 июля в Шостке на стадионе «Звезда» состоялся открытый областной турнир по пляжному волейболу в категории «микст»....
Полиция Шостки устанавливает личность мужчины (на фото), который является вероятным свидетелем тяжкого преступления, совершенного в городе....
В поисках денег на свои нужды, неоднократно судимый 41-летний мужчина украл из магазина стартовые пакеты одного из мобильных операторов....
Из-за наезда автомобиля пострадал 21-летний парень....
Почти 2 тыс. гривен перечислил житель Шостки на счет мошенника, который назвался его одногруппником....