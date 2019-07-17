В Ромнах рецидивист обокрал сожительницу В Ромнах полиция задержала ранее судимого мужчину, который обокрал женщину, у которой временно проживал.

В Роменский отдел полиции обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о том, что ее банковская была похищена и в дальнейшем с нее были сняты 2000 гривен. В краже она подозревала своего знакомого, который некоторое время жил с ней под одной крышей. Довольно странным был и тот факт, что мужчина исчез после того, как хозяйка обнаружила отсутствие карточки.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия полицейские разыскали мужчину, на которого упали подозрения потерпевшей. Им оказался 40-летний местный, который, к слову, имел ряд судимостей за совершение аналогичных преступлений. Во время беседы с полицейскими он признался в краже. Рассказал, что никаких трудностей при снятии денег у него не возникло, ведь в свое время потерпевшая сама сообщила пин-код к собственной карте.

В полиции по данным фактам открыли два уголовных производства по ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство официальных документов) Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

А работники полиции в который раз призывают граждан заботиться о сохранении собственного имущества. Хранить ценные вещи в недоступных для посторонних лиц местах и ни в коем случае не разглашать никому конфиденциальную информацию, которая может облегчить доступ к вашим сбережениям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.