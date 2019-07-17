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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:45161

В Ромнах рецидивист обокрал сожительницу

В Ромнах полиция задержала ранее судимого мужчину, который обокрал женщину, у которой временно проживал.

В Роменский отдел полиции обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о том, что ее банковская была похищена и в дальнейшем с нее были сняты 2000 гривен. В краже она подозревала своего знакомого, который некоторое время жил с ней под одной крышей. Довольно странным был и тот факт, что мужчина исчез после того, как хозяйка обнаружила отсутствие карточки.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия полицейские разыскали мужчину, на которого упали подозрения потерпевшей. Им оказался 40-летний местный, который, к слову, имел ряд судимостей за совершение аналогичных преступлений. Во время беседы с полицейскими он признался в краже. Рассказал, что никаких трудностей при снятии денег у него не возникло, ведь в свое время потерпевшая сама сообщила пин-код к собственной карте.

В полиции по данным фактам открыли два уголовных производства по ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство официальных документов) Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

А работники полиции в который раз призывают граждан заботиться о сохранении собственного имущества. Хранить ценные вещи в недоступных для посторонних лиц местах и ни в коем случае не разглашать никому конфиденциальную информацию, которая может облегчить доступ к вашим сбережениям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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