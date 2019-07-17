Роменские правоохранители задержали золотоискателя

Около 16:30 на пульт дежурного в Роменском отделе полиции поступило сообщение об ограблении. Следственно-оперативная группа быстро выехала на место происшествия, где их ждала пострадавшая. Она рассказала, что возвращалась домой, когда мужчина, который шел за ней, неожиданно сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся.
Работники криминальной полиции установили, что нападающий передвигался на автомобиле. Принятыми мерами они его вычислили и задержали.
Им оказался 27-летний житель Полтавской области. В Ромны приехал грабить, в надежде, что не будет уличенным.
«Задержанный уже имел судимости за аналогичные преступления, - говорит Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - При нем была и золотая цепочка потерпевшей. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) Уголовного кодекса Украины».
Следователи совместно с сотрудниками местной прокуратуры подготовили ходатайство об избрании меры пресечения в отношении последнего в виде содержания под стражей, которое уже направили в суд. Наказанием за совершенное преступление может быть лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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