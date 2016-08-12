Возле фонтана «Садко» обновят флагшток

Для этого в период с 6 по 9 августа Государственный флаг Украины на флагштоке у фонтана «Садко» будет снят.
После этого специалисты КП «Спецкомбинат» выполнят ремонтно-малярные работы.
Как только они будут завершены, флаги снова вернут, пишет сайт мэрии.
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