Возле фонтана «Садко» обновят флагшток В связи с подготовкой к государственным праздникам в Сумах приведут в надлежащее эстетическое состояние флагшток у фонтана «Садко».

Для этого в период с 6 по 9 августа Государственный флаг Украины на флагштоке у фонтана «Садко» будет снят.

После этого специалисты КП «Спецкомбинат» выполнят ремонтно-малярные работы.

Как только они будут завершены, флаги снова вернут, пишет сайт мэрии.