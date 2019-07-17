Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13245

Сумские аматоры стартуют в чемпионате Украины

3 августа стартует аматорский чемпионат Украины по футболу.

В первом же туре болельщиков ждет новое дерби Сумщины: вице-чемпион Украины «Виктория» из Николаевки будет принимать дебютанта ФК «Тростянец-2».

Начало в 17:00.

В чемпионате Украины среди аматоров сыграет 34 команды, которые разбиты на 3 группы по территориальному принципу. Сумские команды сыграют с «Атлетом» (Киев), «Рубиконом-Вишневое» (Киев), ФК «Белая Церковь» (Киевская обл.), «Авангардом» (Корюковка, Черниговская обл.), Агродом (Бахмач, Черниговская обл.), ФК «Чернигов», «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.), «Днепром» (Черкассы), МФК «Первомайск» (Николаевская обл.) и «Олимпиком» (Кропивницкий).

Спорт Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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