Сумские аматоры стартуют в чемпионате Украины

В первом же туре болельщиков ждет новое дерби Сумщины: вице-чемпион Украины «Виктория» из Николаевки будет принимать дебютанта ФК «Тростянец-2».
Начало в 17:00.
В чемпионате Украины среди аматоров сыграет 34 команды, которые разбиты на 3 группы по территориальному принципу. Сумские команды сыграют с «Атлетом» (Киев), «Рубиконом-Вишневое» (Киев), ФК «Белая Церковь» (Киевская обл.), «Авангардом» (Корюковка, Черниговская обл.), Агродом (Бахмач, Черниговская обл.), ФК «Чернигов», «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.), «Днепром» (Черкассы), МФК «Первомайск» (Николаевская обл.) и «Олимпиком» (Кропивницкий).
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