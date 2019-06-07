16-летнему сумчанину, которого судят за изнасилование, продолжили домашний арест Сегодня, 1 августа, в Заречном райсуде Сум проходит закрытое заседание по обвинению 16-летнего Владислава Кривошея в изнасиловании 23-летней женщины, которое произошло 8 марта.

Заседание пока продолжается, однако судья уже продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, пишет sumy.today.