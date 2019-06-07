16-летнему сумчанину, которого судят за изнасилование, продолжили домашний арест

Заседание пока продолжается, однако судья уже продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, пишет sumy.today.
Мужчина только сегодня освободился из мест лишения свободы за совершение краж, и получил от сотрудников полиции по согласованию с прокуратурой...
В связи с неявкой защитников отложено рассмотрение дела по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании....
Сегодня, 27 июня в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по делу по обвинению 16-летнего кадета в изнасиловании....
10 июня в ГУ Нацполиции в Сумской области на 16-летнего Владислава Кривошея надели средство электронного контроля....
По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, всего у правоохранителей Сумщины 11 средств электронного контроля, и все сейчас используются....