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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине ревнивый азербайджанец чуть не зарезал родного брата

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 39-летнему гражданину Азербайджана, который ударил ножом своего родного брата.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 15 / ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Событие произошло 31 июля около 23.30. Подозреваемый, который до этого уже был судим 5 раз, распивал спиртные напитки вместе со своими братьями в одном из кафе Конотопа. После выпитого между ними возник словесный конфликт. Во время ссоры подозреваемый достал из кармана раскладной нож, лезвием которого умышленно нанес брату удар в грудную клетку, а затем в голову. После чего с места происшествия скрылся.

«Пострадавший в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Конотопской городской больницы. Через несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого. По его словам, конфликт произошел из-за девушки», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Покушение на убийство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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