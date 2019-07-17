На Сумщине ревнивый азербайджанец чуть не зарезал родного брата Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 39-летнему гражданину Азербайджана, который ударил ножом своего родного брата.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 15 / ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Событие произошло 31 июля около 23.30. Подозреваемый, который до этого уже был судим 5 раз, распивал спиртные напитки вместе со своими братьями в одном из кафе Конотопа. После выпитого между ними возник словесный конфликт. Во время ссоры подозреваемый достал из кармана раскладной нож, лезвием которого умышленно нанес брату удар в грудную клетку, а затем в голову. После чего с места происшествия скрылся.

«Пострадавший в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Конотопской городской больницы. Через несколько часов сотрудники полиции задержали подозреваемого. По его словам, конфликт произошел из-за девушки», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.