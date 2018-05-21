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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:39267

В Сумах на охрану общественного порядка города вышли нацгвардейцы

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины начали выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей.

Военнослужащие будут обеспечивать охрану общественной безопасности 5 дней в неделю с 16:30 до 22:30. Основные задачи возложенные на них почти не отличается от задач полицейских: они будут проводить проверку документов, опрос лиц и их поверхностную проверку и осмотр и т.д. Кроме того, смогут применять средства технической фиксации. Об этом говорилось на инструктаже перед заступлением на службу, который был проведен на базе воинской части Национальной гвардии.

Для эффективного выполнения заданий и постоянного обмена информацией с полицией группы патрулей будут использовать планшеты с доступом к информационной системе ведомства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нацгвардия
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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