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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2061

Сумские дзюдоисты отличились на Европейских Играх MASTERS-2019

В Турине (Италия) продолжаются Европейские Игры ветеранов MASTERS-2019.

На турнире дзюдоистов представители Сумщины завоевали три медали: золотая медаль -Рябчинский Геннадий (81 кг, М4), бронза - Смоленко Игорь (66 кг, М4) и Артюх Александр (100 кг, М5), 5 место - Могилка Сергей (100 кг, М3).

Спорт Дзюдо
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Сумские студенты отличились на студенческих «Combat Games»
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Сумские студенты отличились на студенческих «Combat Games»

В Загребе (Хорватия) продолжаются Европейские «Combat Games» среди студентов....

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Сумские студенты едут на Европейские игры по единоборствам
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Сумские студентки завоевали награды на Кубке Европы по дзюдо
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Сумские студентки завоевали награды на Кубке Европы по дзюдо

20-21 июля в Праге (Чехия) проходил Кубок Европы U21 по дзюдо....

Сумская студентка стала призеркой Юниорского Кубка Европы
24.06.2019 14:22

Сумская студентка стала призеркой Юниорского Кубка Европы

22-23 июня в городе Пакш (Венгрия) прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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