Сумские дзюдоисты отличились на Европейских Играх MASTERS-2019

На турнире дзюдоистов представители Сумщины завоевали три медали: золотая медаль -Рябчинский Геннадий (81 кг, М4), бронза - Смоленко Игорь (66 кг, М4) и Артюх Александр (100 кг, М5), 5 место - Могилка Сергей (100 кг, М3).
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