Под Харьковом в ДТП погиб житель Сумщины Авария произошла в Нововодолажском районе Харьковской области рядом с селом Москальцовка сегодня, 1 августа, около 14.00.

Предварительно установлено, что на трассе столкнулись автомобиль «Крайслер» под управлением 37-летнего жителя села Солдатское Сумской области и автомобиль «КІА», за рулем которого находился 79-летний харьковчанин.

В результате ДТП водитель «Крайслера» от полученных травм скончался на месте. В больницу доставлены водитель другой иномарки и три пассажирки, находившиеся в указанной машине.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Нововодолажского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.