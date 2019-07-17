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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Под Харьковом в ДТП погиб житель Сумщины

Авария произошла в Нововодолажском районе Харьковской области рядом с селом Москальцовка сегодня, 1 августа, около 14.00.

Предварительно установлено, что на трассе столкнулись автомобиль «Крайслер» под управлением 37-летнего жителя села Солдатское Сумской области и автомобиль «КІА», за рулем которого находился 79-летний харьковчанин.

В результате ДТП водитель «Крайслера» от полученных травм скончался на месте. В больницу доставлены водитель другой иномарки и три пассажирки, находившиеся в указанной машине.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Нововодолажского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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