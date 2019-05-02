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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:20201

Сумские студенты отличились на студенческих «Combat Games»

В Загребе (Хорватия) продолжаются Европейские «Combat Games» среди студентов.

Представители СумГУ завоевали три медали в дзюдо: Артем Хомула стал чемпионов, Кирилл Самотуг завоевал серебро, Анастасия Антипина – бронзу.

Спорт Дзюдо
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По тематике

Сумская дзюдоистка взяла бронзу на кубке Украины
Сегодня 11:49

Сумская дзюдоистка взяла бронзу на кубке Украины

31 июля в Луцке проходил кубок Украины по дзюдо....

Сумские студенты едут на Европейские игры по единоборствам
25.07.2019 09:55

Сумские студенты едут на Европейские игры по единоборствам

31 июля в Загребе (Хорватия) начнутся Европейские студенческие игры по единоборствам....

Сумские студентки завоевали награды на Кубке Европы по дзюдо
22.07.2019 11:09

Сумские студентки завоевали награды на Кубке Европы по дзюдо

20-21 июля в Праге (Чехия) проходил Кубок Европы U21 по дзюдо....

Сумская студентка стала призеркой Юниорского Кубка Европы
24.06.2019 14:22

Сумская студентка стала призеркой Юниорского Кубка Европы

22-23 июня в городе Пакш (Венгрия) прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров....

В Ромнах провели «Кубок Победы» по дзюдо
02.05.2019 11:40

В Ромнах провели «Кубок Победы» по дзюдо

Всеукраинский турнир «Кубок Победы» на призы главы ОО «Сердца Киборгов» Анатолия Свирида прошел 27 апреля в Ромнах....

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Статьи

Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде
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В перерыве между выборами сумчанам повысили тарифы
Вчера 16:26
5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ®
Вчера 13:15
Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»
26.07.2019 08:05
Кого выбрала Сумщина: итоги
24.07.2019 15:47
Втратили роботу? Не розчаровуйтесь! Прямуйте до служби занятості
24.07.2019 13:28
Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
24.07.2019 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
23.07.2019 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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