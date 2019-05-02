Сумские студенты отличились на студенческих «Combat Games»

Представители СумГУ завоевали три медали в дзюдо: Артем Хомула стал чемпионов, Кирилл Самотуг завоевал серебро, Анастасия Антипина – бронзу.
31 июля в Луцке проходил кубок Украины по дзюдо....
31 июля в Загребе (Хорватия) начнутся Европейские студенческие игры по единоборствам....
20-21 июля в Праге (Чехия) проходил Кубок Европы U21 по дзюдо....
22-23 июня в городе Пакш (Венгрия) прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров....
Всеукраинский турнир «Кубок Победы» на призы главы ОО «Сердца Киборгов» Анатолия Свирида прошел 27 апреля в Ромнах....