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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Не всем сумчанам включили горячую воду (видео)

Только в домах сумчан, которые обслуживает «Сумытеплоэнерго» 1 августа начали включать горячую воду.

В домах сумчан 1 августа должна была появиться горячая вода. Пресс-секретарь ООО «Сумытеплоэнерго» Виктория Врублевская сообщила, что на территории их обслуживания горячая вода появится до вечера. Какова же ситуация с подключением воды в Котельные Северного промузла - узнавали журналисты UA:СУМИ.

В Сумах около 300 домов, которые обслуживает Котельная северного промузла. В понедельник на аппаратном совещании у мэра директор предприятия Николай Жовтобрюх называл причину отсутствия горячей воды. Ее обещали включить сегодня, до сих пор - нет.

«По вопросу восстановления горячей воды в зоне обслуживания Котельные северного промузла ведутся переговоры между соответствующим руководством объединения и руководством «Сумытеплоэнерго», с вашим участием», - говорил директор КСПУ Николай Жовтобрюх мєр Сум Александру Лысенко. Тот гноворил, что все долино решится в тот же день.

О чем договаривается руководство, спросили у пресс-секретаря «Сумытеплоэнерго» Виктории Врублевской.

«О предоставлении услуги по горячему водоснабжению на территории обслуживания КСПУ. Однако хочу отметить, что до сих пор остается не погашенной задолженности в размере 20 млн грн за предоставление услуги по горячему водоснабжению в прошлые межотопительные периоды, а именно за 2016, 2017, 2018 года. Утром 1 августа источниками теплоснабжения «Сумытеплоэнерго» именно от Сумской ТЭЦ и от котельной начали подогрев теплоносителя», - рассказала пресс-секретарь ООО «Сумытеплоэнерго» Виктория Врублевская.

По ее словам, горячую вода в домах, которые обслуживает «Сумытеплоэнерго», должны включить до конца рабочего дня. Таких 532.

Пресс-секретарь «Сумского НПО» Светлана Шовкопляс от комментариев отказалась.

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