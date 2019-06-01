В Сумах провели открытый чемпионат по стритболу

В соревнованиях приняли участие более двадцати команд. В категории «девушки» победу праздновала команда «OLD SCHOOL» (Сумы), второе место за командой школы №25 (Сумы), третьими стали девушки из команды «КВАДР УПЛ ДАБЛ» (Сумы), пишет basket.sumy.ua.
В категории «юноши» (2002 г.р. и моложе) сражались 11 команд. Призовые места распределились так: 1. ПУМА (Сумы), 2. Ball UP (Сумы), 3. КДЮСШ №1 (Сумы)…
Соревнования среди мужчин (12 команд) завершились следующим образом: 1. «Бадилля» (Сумы),2. NIX (Сумы), 3. Партизан (Путивль)…
Лучшими игроками турнира стали:
Мужчины - Александр Щербатюк
Девушки - Виктория Колесник
Юноши - Иван Рудниченко.
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