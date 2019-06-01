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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36229

В Сумах провели открытый чемпионат по стритболу

28 июля в Сумах состоялся открытый чемпионат по баскетболу 3х3.

В соревнованиях приняли участие более двадцати команд. В категории «девушки» победу праздновала команда «OLD SCHOOL» (Сумы), второе место за командой школы №25 (Сумы), третьими стали девушки из команды «КВАДР УПЛ ДАБЛ» (Сумы), пишет basket.sumy.ua.

В категории «юноши» (2002 г.р. и моложе) сражались 11 команд. Призовые места распределились так: 1. ПУМА (Сумы), 2. Ball UP (Сумы), 3. КДЮСШ №1 (Сумы)…

Соревнования среди мужчин (12 команд) завершились следующим образом: 1. «Бадилля» (Сумы),2. NIX (Сумы), 3. Партизан (Путивль)…

Лучшими игроками турнира стали:

Мужчины - Александр Щербатюк

Девушки - Виктория Колесник

Юноши - Иван Рудниченко.

Спорт Стритбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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