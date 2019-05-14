В Сумах СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора (видео)

Оперативники спецслужбы установили, что житель Сум размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы. Также злоумышленник популяризировал террористические организации «ДНР / ЛНР».
По оперативной информации, антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковых аккаунтов, созданных представителями спецслужб РФ. Фигурант производства также принимал информацию от пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований.
Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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