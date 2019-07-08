У Сумах рятувальники закликають водіїв: «Не паркуй машину біля пожежного гідранту» Однією із основних проблем, з якою стикаються пожежно-рятувальні підрозділи під час гасіння пожеж, це відсутність вільного доступу до вуличних пожежних гідрантів.

Дані джерела протипожежного водопостачання відіграють важливу роль у своєчасному та ефективному приборканні загоряння, оскільки через встановлення пожежних цистерн на гідранти забезпечується безперебійна подача води в осередок горіння. Проте дуже часто громадяни паркують свої авто безпосередньо на місцях їх розташування.

Щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми та звернутися до свідомості водіїв, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій започаткували акцію - тематичний флешмоб «Не паркуйтеся на пожежних гідрантах!». 1 серпня до своїх колег долучилися сумські вогнеборці. Із закликом: «Ти можеш врятувати життя! Не паркуй машину біля пожежного гідранту», - вони відвідали ділянки, де найчастіше спостерігається скупчення автотранспорту на місцях розташування відповідних джерел протипожежного водопостачання - центральні вулиці, райони торговельних та культурно-розважальних центрів міста.

Фахівці перевірили стан гідрантів та для попередження водіїв про неприпустимість паркування автомобілів на цих місцях, нанесли на асфальті спеціальні застережні написи. Представники об'єктів, де розташовані протипожежні вододжерела, надали рятувальникам активну допомогу в проведенні даного заходу. А працівники одного з найбільших будівельних гіпермаркетів ще й безпосередньо долучились до акції. Вже раніше на люки гідрантів, розташованих на їх території, вони встановили спеціальні позначки «Пожежний гідрант». А сьогодні оновили їх, а працівники Служби порятунку ще й нанесли фарбою на цих місцях застережні написи. Вогнеборці сподіваються, що дана акція не мине марно і ці застереження для водіїв у подальшому дійсно допоможуть врятувати людське життя, повідомляє Управління ДСНС України у Сумській області.