Роменские пиротехники нашли 34 устаревших боеприпаса

Среди которых 21 артснаряд 76 мм, 4 артснаряда 45 мм и 9 минометных мин. Спасатели напоминают гражданам о том, что ни в коем случае нельзя трогать подозрительные предметы в случае их обнаружения. Вместо этого нужно сообщить о находке органы власти или соответствующие службы по номерам 101 или 102, сообщает пресс-служба Центра.
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