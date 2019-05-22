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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Роменские пиротехники нашли 34 устаревших боеприпаса

1 августа пиротехническим расчетом Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины во время планового обследования участка земли в с. Колисникове Роменского района были обнаружены 34 взрывоопасных предмета.

Среди которых 21 артснаряд 76 мм, 4 артснаряда 45 мм и 9 минометных мин. Спасатели напоминают гражданам о том, что ни в коем случае нельзя трогать подозрительные предметы в случае их обнаружения. Вместо этого нужно сообщить о находке органы власти или соответствующие службы по номерам 101 или 102, сообщает пресс-служба Центра.

Общество Устаревшие боеприпасы
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