На Сумщине контрабандист пытался подкупить пограничников На границе с Россией правоохранители предотвратили преступную деятельность.

1 августа на Сумщине сотрудники внутренней и собственной безопасности пограничной службы совместно с работниками ГУНП в Сумской области, под процессуальным руководством военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины по силовой поддержке спецподразделения Госпогранслужбы «ДОЗОР», задержали нашего соотечественника.

Гражданин Украины пытался наладить системное противоправное перемещение через государственную границу Украины в Российскую Федерацию товаров народного потребления. С этой целью он попытался подкупить пограничника, предложив взятку в размере 10 000 гривен.

Взяткодателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно во время предоставление неправомерной выгоды. В ходе дальнейших следственных действий в одном из частных домовладений обнаружено и изъято товары, подготовленные для незаконного перемещения в соседнюю страну.

Сейчас готовится сообщение об объявлении задержанному подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины, сообщает Сумской погранотряд.