Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21216

Пьяный сумчанин катался по городу без прав

Без документов и в состоянии опьянения: патрульные остановили нетрезвого водителя в Сумах.

Патрулируя улицу Ковпака, патрульные увидели легковушку ВАЗ-2101, водитель которого подозрительно маневрировал дорогой. Остановив машину и подойдя пообщаться с водителем, инспекторы почувствовали резкий запах алкоголя из салона. Стойкий запах был и от самого 23-летнего водителя. Как установили стражи порядка, водительское удостоверение он вообще не получал. Но это, к сожалению, не остановило его от бессознательного поступка.

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в присутствии свидетелей. Результат - 1,28 промилле, что более чем в 6 раз превышает допустимую норму.

Патрульные провели составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП и ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Без прав Пьяный за рулем
view counter

По тематике

В Сумах столкнулись Ауди и ВАЗ, который еще въехал и в забор
Сегодня 13:23

В Сумах столкнулись Ауди и ВАЗ, который еще въехал и в забор

ДТП произошло на улице Белопольское шоссе....

Пьяный сумчанин не доехал всего несколько десятков метров до стоянки
30.07.2019 12:01

Пьяный сумчанин не доехал всего несколько десятков метров до стоянки

На днях на перекрестке улиц Троицкая - Ивана Харитоненко - Леваневского патрульные заметили легковушку Mitsubishi Pajero Sport, водитель которого нарушил...

Патрульные остановили пьяного комбайнера
29.07.2019 16:05

Патрульные остановили пьяного комбайнера

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в Тростянецком районе инспекторы остановили зерноуборочный комбайн для проверки соблюдения правил проезда крупногабаритных транспортных средств по...

Под Сумами патрульные остановили пьяного тракториста
23.07.2019 15:28

Под Сумами патрульные остановили пьяного тракториста

На автодороге «Сумы-Полтава» патрульные остановили «негабарит» да еще и под управлением нетрезвого водителя....

15.07.2019 16:09

На Сумщине будут судить пьяного водителя, предлагавшего взятку копам

На Сумщине до 4 лет лишения свободы грозит водителю за предложение и предоставление неправомерной выгоды полицейскому за непривлечение его к...

view counter
view counter

Статьи

Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде
Вчера 15:05
В перерыве между выборами сумчанам повысили тарифы
31.07.2019 16:26
5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ®
31.07.2019 13:15
Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»
26.07.2019 08:05
Кого выбрала Сумщина: итоги
24.07.2019 15:47
Втратили роботу? Не розчаровуйтесь! Прямуйте до служби занятості
24.07.2019 13:28
Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
24.07.2019 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
23.07.2019 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.