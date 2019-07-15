Пьяный сумчанин катался по городу без прав

Патрулируя улицу Ковпака, патрульные увидели легковушку ВАЗ-2101, водитель которого подозрительно маневрировал дорогой. Остановив машину и подойдя пообщаться с водителем, инспекторы почувствовали резкий запах алкоголя из салона. Стойкий запах был и от самого 23-летнего водителя. Как установили стражи порядка, водительское удостоверение он вообще не получал. Но это, к сожалению, не остановило его от бессознательного поступка.
Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в присутствии свидетелей. Результат - 1,28 промилле, что более чем в 6 раз превышает допустимую норму.
Патрульные провели составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП и ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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