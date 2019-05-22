Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18353

Дырища ЖКХ: в центре Сум рассыпается пандус

Пандус, ведущий с верхней террасы Покровского сквера на нижнюю, рассыпается.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин. Две плитки отвалились, одной уже совсем нет, другая пока прислонена к пандусу.

Общество Дырища ЖКХ Пандус
view counter

По тематике

Дырища ЖКХ: в Сумах пешеходов ожидает опасность прямо в центре города
16.07.2019 09:53

Дырища ЖКХ: в Сумах пешеходов ожидает опасность прямо в центре города

Возле остановки «Аптека №90» на Покровской площади находится аварийный балкон....

В Сумах призакрыли «позорные» фонтаны на Театральной
27.06.2019 10:21

В Сумах призакрыли «позорные» фонтаны на Театральной

В преддверии открытия сегодняшнего фестиваля «Сурми України» коммунальщики выполнили поручение первого заммэра Сум Владимира Войтенко закрыть руины фонтанов на Тетарльной...

26.06.2019 21:54

В Краснополье «ничейная» скамейка сломала ногу 2-летнему мальчику (видео)

Мальчик сломал две кости со смещением, забираясь на скамейку в центре поселка....

Гостей Сум на ж/д вокзале встречает крест павшему фонарю
19.06.2019 11:52

Гостей Сум на ж/д вокзале встречает крест павшему фонарю

Возле остановки общественного транспорта на железнодорожном вокзале находится памятник бесхозяйственности городских властей....

В центре Сум отремонтировали лестницу за четверть миллиона не по ДБН
22.05.2019 07:02

В центре Сум отремонтировали лестницу за четверть миллиона не по ДБН

В сквере «Дружба» по заказу департамента инфраструктуры провели капитальный ремонт лестницы....

view counter
view counter

Статьи

Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде
Вчера 15:05
В перерыве между выборами сумчанам повысили тарифы
31.07.2019 16:26
5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ®
31.07.2019 13:15
Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»
26.07.2019 08:05
Кого выбрала Сумщина: итоги
24.07.2019 15:47
Втратили роботу? Не розчаровуйтесь! Прямуйте до служби занятості
24.07.2019 13:28
Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
24.07.2019 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
23.07.2019 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.