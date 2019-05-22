Дырища ЖКХ: в центре Сум рассыпается пандус

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин. Две плитки отвалились, одной уже совсем нет, другая пока прислонена к пандусу.
Возле остановки «Аптека №90» на Покровской площади находится аварийный балкон....
В преддверии открытия сегодняшнего фестиваля «Сурми України» коммунальщики выполнили поручение первого заммэра Сум Владимира Войтенко закрыть руины фонтанов на Тетарльной...
Мальчик сломал две кости со смещением, забираясь на скамейку в центре поселка....
Возле остановки общественного транспорта на железнодорожном вокзале находится памятник бесхозяйственности городских властей....
В сквере «Дружба» по заказу департамента инфраструктуры провели капитальный ремонт лестницы....