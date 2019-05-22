Дырища ЖКХ: в центре Сум рассыпается пандус Пандус, ведущий с верхней террасы Покровского сквера на нижнюю, рассыпается.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин. Две плитки отвалились, одной уже совсем нет, другая пока прислонена к пандусу.