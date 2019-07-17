На Сумщине будут судить 5 членов УИК, поспешивших подписать протоколы На Сумщине будут судить 5 человек, которые подписали протоколы о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до их заполнения.

Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главы, секретаря и трех членов участковых избирательных комиссий, которые подписали протоколы о подсчете голосов избирателей 21 июля 2019 года до их заполнения и не на заседании избирательной комиссии. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 158 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Обвиняемые свою вину признали, поэтому вместе с обвинительным актом в суд направлено соглашение о признании виновности. Прокурор и обвиняемые, действуя в рамках действующего законодательства, согласились на назначение более мягкого наказания.

«С учетом обстоятельств уголовного производства, лиц обвиняемых и отсутствии тяжелых последствий совершенного преступления, стороны договорились на назначение наказания в виде штрафа 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 грн) с лишением права занимать должности в избирательной комиссии, комиссии по референдуму сроком 1 год», - рассказал начальник Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры Павлуш Погосян.

В настоящее время обвинительные акты вместе с соглашениями о признании виновности находятся на рассмотрении суда, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.