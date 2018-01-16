В Сумах вряд ли смогут побороть амброзию (видео) В Сумах уже третий месяц работники КП «Зеленстрой» проводят работы по ликвидации очагов амброзии на территории города.

Как рассказал во время выезда к одному из таких мест главный инженер КП «Зеленстрой» Александр Еременко, в этом году на борьбу с амброзией из городской казны направили 800 тыс. гривен.

Сейчас из них уже использовано почти 350 тыс. грн, и выполнены работы более, чем 13 га, где были очаги этого растения. Всего таких территорий более 100 га, так что денег явно не хватит…

В частности, ликвидированы на территории возле озера Дурова, ул. Глинки, пер. Монастырский, парка Лищинских, ул. Римского-Корсакова.

В ближайшее время работники КП «Зеленстрой» будут работать в пер. Стрельчанский, Басовском парке, по ул. Ахтырская, ул. Криничная, ул. Мира, ул. Скрябина, ул. Л. Быкова, ул. Шахтерская, ул. Героическая, ул. Троицкая, ул. Интернационалистов.

Ликвидируют амброзию механическим способом, поскольку, по словам главного специалиста отдела благоустройства департамента инфраструктуры города Александра Рубинина, именно так можно побороть это ядовитое растение. Ведь только благодаря тому, что амброзию вырывают с корнем, она уже не будет прорастать снова.

Напомним: в прошлые годы выделяли меньше денег, говорили о химическом способе борьбы…