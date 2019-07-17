На Сумщине снова смертельное ДТП

Сегодня, 2 августа, около 10.00, дорожно-транспортное происшествие произошло на въезде в с. Богданка со стороны Шостки. Автомобиль «Chevrolet Lacetti» врезался в дерево. В результате ДТП погибла женщина-водитель, ее дочь получила травмы. Ребенка забрала «скорая». На месте аварии работали спасатели, поскольку автомобиль был деформирован. Как удалось выяснить, в автокатастрофе погибла 39-летняя жительница Новгород-Северского Черниговской области.
«Что случилось на трассе, непонятно. У водителя не сработала подушка безопасности. В итоге, ДТП со смертельным исходом», – говорят спасатели. Причину дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция, сообщает Шостка.инфо.
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