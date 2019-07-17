Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42605

На Сумщине снова смертельное ДТП

ДТП произошло на Шосткинщине: погибла женщина, ребенок получил травмы.

Сегодня, 2 августа, около 10.00, дорожно-транспортное происшествие произошло на въезде в с. Богданка со стороны Шостки. Автомобиль «Chevrolet Lacetti» врезался в дерево. В результате ДТП погибла женщина-водитель, ее дочь получила травмы. Ребенка забрала «скорая». На месте аварии работали спасатели, поскольку автомобиль был деформирован. Как удалось выяснить, в автокатастрофе погибла 39-летняя жительница Новгород-Северского Черниговской области.

«Что случилось на трассе, непонятно. У водителя не сработала подушка безопасности. В итоге, ДТП со смертельным исходом», – говорят спасатели. Причину дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция, сообщает Шостка.инфо.

Право Дтп Смертельное ДТП Шосткинский район
view counter

По тематике

В Сумах столкнулись Ауди и ВАЗ, который еще въехал и в забор
Сегодня 13:23

В Сумах столкнулись Ауди и ВАЗ, который еще въехал и в забор

ДТП произошло на улице Белопольское шоссе....

Под Харьковом в ДТП погиб житель Сумщины
Вчера 21:57

Под Харьковом в ДТП погиб житель Сумщины

Авария произошла в Нововодолажском районе Харьковской области рядом с селом Москальцовка сегодня, 1 августа, около 14.00....

В больнице скончалась 78-летня сумчанка, которую сбили на пешеходном переходе
Вчера 11:04

В больнице скончалась 78-летня сумчанка, которую сбили на пешеходном переходе

Сегодня, 1 августа, в 0.20 в Сумской областной клинической больнице от полученных травм скончалась сумчанка, попавшая в ДТП 31 июля...

На Сумщине задержали харьковчанина, сбившего насмерть инвалида
Вчера 10:29

На Сумщине задержали харьковчанина, сбившего насмерть инвалида

Водитель, сбивший инвалида в Змиеве Харьковской области, скрывался на Сумщине....

В Сумах 83-летний водитель сбил на пешеходном переходе 78-летнюю женщину
31.07.2019 17:14

В Сумах 83-летний водитель сбил на пешеходном переходе 78-летнюю женщину

Сегодня, 31 июля, в Сумах на ул. Героев крут произошло ДТП....

view counter
view counter

Статьи

Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде
Вчера 15:05
В перерыве между выборами сумчанам повысили тарифы
31.07.2019 16:26
5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ®
31.07.2019 13:15
Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»
26.07.2019 08:05
Кого выбрала Сумщина: итоги
24.07.2019 15:47
Втратили роботу? Не розчаровуйтесь! Прямуйте до служби занятості
24.07.2019 13:28
Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
24.07.2019 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
23.07.2019 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.