В Сумах столкнулись Ауди и ВАЗ, который еще въехал и в забор ДТП произошло на улице Белопольское шоссе.

Патрульные предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения и, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с автомобилем AUDI, который двигался в попутном направлении. Далее ВАЗ и вовсе выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на забор.

Водитель ВАЗ, хотя и имел несколько царапин, от госпитализации все же отказался. Более того, 50-летний мужчина был в хорошем настроении. Причину веселого настроения патрульные сразу же поняли. Даром, что человек уже лишен права управления на три года за нетрезвое вождение, у него снова были явные признаки алкогольного опьянения.

В присутствии свидетелей водитель прошел освидетельствование на месте ДТП. 2,45 промилле - именно такой результат зафиксировал технический прибор, более чем в 12 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы составили на водителя 3 административные материалы:

- ст. 124 (совершение ДТП) КоАП;

- ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП;

- ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, сообщает патрульная полиция Сумщины.