В Ахтырке объявились фейковые «водоканальщики»

ООО «Водоторгприлад» отмечает, что любые проверки качества воды, опломбирование или распломбирование счетчиков проводятся контролерами предприятия (которые имеют удостоверение установленного образца) согласно заявлению, поручения и по предварительной договоренности с потребителем.
Пожалуйста, будьте осторожны и проверяйте удостоверения посторонних лиц, сообщает Ахтырский горсовет.
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