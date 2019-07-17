В Ахтырке объявились фейковые «водоканальщики» Через контролера ООО «Водоторгприлад» стало известно, что по домам города Ахтырка ходят неизвестные, которые представляются сотрудниками «водоканала» и предлагают проверить качество питьевой воды в квартире (например, жилой дом по ул. Ракетчиков, 2).

ООО «Водоторгприлад» отмечает, что любые проверки качества воды, опломбирование или распломбирование счетчиков проводятся контролерами предприятия (которые имеют удостоверение установленного образца) согласно заявлению, поручения и по предварительной договоренности с потребителем. Пожалуйста, будьте осторожны и проверяйте удостоверения посторонних лиц, сообщает Ахтырский горсовет.