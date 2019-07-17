Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3156

В Ахтырке объявились фейковые «водоканальщики»

Через контролера ООО «Водоторгприлад» стало известно, что по домам города Ахтырка ходят неизвестные, которые представляются сотрудниками «водоканала» и предлагают проверить качество питьевой воды в квартире (например, жилой дом по ул. Ракетчиков, 2).

ООО «Водоторгприлад» отмечает, что любые проверки качества воды, опломбирование или распломбирование счетчиков проводятся контролерами предприятия (которые имеют удостоверение установленного образца) согласно заявлению, поручения и по предварительной договоренности с потребителем.

Пожалуйста, будьте осторожны и проверяйте удостоверения посторонних лиц, сообщает Ахтырский горсовет.

Право Ахтырка Водоканал Мошенничество
view counter

По тематике

Обвалившийся потолок в Ахтырской ЦРБ восстановили
31.07.2019 10:38

Обвалившийся потолок в Ахтырской ЦРБ восстановили

Все недостатки в ремонте помещения больницы были устранены до 18.00 30 июля....

30.07.2019 17:41

На Сумщине мошенники действуют от лица фискалов

Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что участились случаи, когда от имени руководства и работников их управления действуют...

В Ахтырской больнице, где обвалился потолок, проводят ремонтные работы
30.07.2019 15:01

В Ахтырской больнице, где обвалился потолок, проводят ремонтные работы

Ситуация, которая произошла в коридоре ортопедического отделения Ахтырской центральной районной больницы ночью 30 июля не привела к прекращению предоставления медицинских...

В новом отделении Ахтырской больницы обвалился потолок
30.07.2019 10:51

В новом отделении Ахтырской больницы обвалился потолок

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил при проектировании или строительства помещения больницы в Ахтырке....

30.07.2019 08:34

Пытаясь помочь одногруппнику, шосткинец попал в мошенническую ловушку

Почти 2 тыс. гривен перечислил житель Шостки на счет мошенника, который назвался его одногруппником....

view counter
view counter

Статьи

Враг у ворот: что даст России вторая по величине фракция в Верховной Раде
Вчера 15:05
В перерыве между выборами сумчанам повысили тарифы
31.07.2019 16:26
5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ®
31.07.2019 13:15
Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»
26.07.2019 08:05
Кого выбрала Сумщина: итоги
24.07.2019 15:47
Втратили роботу? Не розчаровуйтесь! Прямуйте до служби занятості
24.07.2019 13:28
Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®
24.07.2019 09:01
Архитектурная драматургия Театральной площади
23.07.2019 15:28
Искусственное освещение: главные функции в домашнем интерьере ®
22.07.2019 14:13
Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
18.07.2019 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
17.07.2019 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
17.07.2019 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.